В многоквартирных домах действуют нормы, регулирующие допустимый уровень шума. Они охраняют право каждого жильца на тишину и отдых. В материале рассказываем, когда действуют часы тишины и куда обращаться при нарушении.

Что считается нарушением тишины

Основу правил составляют федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановления главного санитарного врача и санитарные нормативы. Эти документы определяют, в какое время и с какой громкостью можно пользоваться бытовыми приборами, проводить ремонт или слушать музыку.

Два типа шума, которые могут исходить из жилого помещения:

Постоянный шум — фоновые звуки, которые слышны в течение длительного времени (например, работающий вентилятор). Днем уровень шума не должен превышать 40 дБ, в ночное время — 30 дБ.

Максимальный шум — кратковременные, но громкие звуки (например, лай собаки). Днём допустим уровень до 55 дБ, ночью — до 45 дБ.

Для сравнения: разговор на обычной громкости — около 50 дБ.

Нарушение фиксируется не по источнику, а по факту превышения норм в конкретной квартире.

Источник: https://unsplash.com/

Ремонт, музыка, громкие разговоры или крики — неважно, каким образом создаётся шум. Если это происходит в неположенное время, действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение. В законе есть исключения. Например, неотложные аварийные работы: прорыв трубы, отключение отопления и т.д. В таких случаях допускается использование техники и проведение работ вне стандартного графика. Также не считается нарушением громкий плач младенца.

Наиболее частые жалобы жильцов касаются:

громкой музыки;

затянувшегося ремонта;

криков и ссор за стеной;

повторяющегося ночного шума.

Соблюдение норм шума не только помогает избежать конфликтов, но и формирует общее ощущение уюта и безопасности в доме.

Когда и сколько можно шуметь по закону

На федеральном уровне границы суток для регулирования шума определены четко: дневное время продолжается с 7:00 до 23:00. В ночные часы действует ограничение на шумные действия в жилых зонах. Однако это общая рамка, которая может корректироваться на уровне регионов. Местные власти вправе устанавливать собственные временные границы тишины, правила для праздничных и выходных дней, размеры штрафов и даже конкретные уровни допустимого шума в децибелах.

Источник: https://unsplash.com/

До скольких может быть слышно соседей

Формально в большинстве регионов шуметь разрешено до 23:00. После наступления ночного времени такие действия могут быть расценены как административное правонарушение, особенно если они мешают отдыху соседей.

В Перми запрещено издавать шум уже с 22:00. В Сургуте с 22:00 до 08:00 действует "режим тишины", то есть утро здесь начинается позже. Нарушение этих правил может повлечь за собой штраф, размер также зависит от местных нормативов.

Можно ли громко слушать музыку после 23:00, днем и в выходные

Как правило, после 23:00 это запрещено, включая выходные и праздничные дни. Но в некоторых регионах в выходные действуют отдельные "тихие часы", когда шум ограничен даже днем — обычно это дневной перерыв с 13:00 до 15:00, особенно актуальный в районах с плотной жилой застройкой и среди многоквартирных домов.

Что касается ночного времени — исключения крайне редки. Даже проведение торжеств (например, свадьбы или юбилея) не освобождает от ответственности, если уровень шума нарушает установленную норму.

Источник: https://unsplash.com/

Как зафиксировать нарушение

Раньше жалобы на шум сопровождались долгой и не всегда эффективной процедурой. Для подтверждения нарушений приходилось направлять обращение в Роспотребнадзор, который направлял на место комиссию. Специалисты проводили замеры, однако скоординировать визит комиссии и момент, когда у соседей происходило шумное мероприятие, сложно.

Сегодня ситуация изменилась: современные технологии позволяют измерять шум самостоятельно, быстро и в нужный момент.

Как измерить уровень шума в квартире

Если соседи постоянно шумят, есть более надежный способ — использовать портативный шумомер. Это устройство применяется на промышленных объектах, но подходит и для домашнего использования. Стоимость базовых моделей начинается примерно от 1 500 рублей.

Чтобы получить точные показатели:

Определите источник шума — важно понимать, откуда идет звук.

Выберите точку замера — она должна быть как можно ближе к источнику, но в пределах вашей квартиры.

Включите прибор и зафиксируйте шумомер: лучше всего использовать штатив, но если его нет, можно держать прибор на вытянутой руке, избегая лишних движений.

Подготовьте помещение: удалите пыль, проверьте влажность и температуру — отклонения от нормы могут исказить результат.

Источник: https://unsplash.com/

Альтернатива — мобильные приложения

Для базовой оценки шума можно использовать специальные приложения для смартфона.

Как использовать:

Запустите приложение во время шума.

Держите телефон неподвижно рядом с источником звука.

Для подтверждения результата включите запись экрана — это поможет зафиксировать факт нарушения.

Хотя данные из приложений не принимаются в суде как доказательство, они могут стать отправной точкой для жалобы или обращения к специалистам.

Кто может провести акустическую экспертизу

Если замеры с помощью шумомера или смартфона нужны для подачи официальной жалобы, стоит обратиться за аккредитованной экспертизой. Ее могут проводить:

Роспотребнадзор (по заявлению гражданина).

Независимые лаборатории, имеющие соответствующую лицензию.

Санитарно-эпидемиологические службы, если инициатива идет от управляющей компании или ТСЖ.

Такая экспертиза проводится по регламенту, с оформлением акта и юридически значимыми результатами.

Что делать, если ночью шумят соседи

Столкновение с шумными соседями — распространённая ситуация в многоквартирных домах. Громкая музыка по ночам, ремонт на рассвете, шумные вечеринки — всё это может нарушать санитарные нормы и мешать отдыху. В зависимости от ситуации, действовать можно по-разному: от дружеского диалога до подачи официальной жалобы. Главное — соблюдать закон и документировать нарушения.

Источник: https://unsplash.com/

Вызов полиции во время нарушения

Если шум продолжается, не нужно пытаться утихомирить соседей самостоятельно, особенно если ситуация выглядит конфликтной. Лучше сразу звонить по номеру 112, объяснив:

где именно происходит нарушение;

насколько громко шумят;

продолжается ли ситуация в момент звонка.

Полиция обязана выехать на место. Наряд фиксирует факт нарушения, составляет рапорт. Если нарушители не открывают дверь, участковый проводит проверку позже: опрашивает соседей, нарушителей и заявителя, после чего оформляет протокол.

Иногда правоохранительные органы не реагируют на жалобы. В таком случае вы имеете право обратиться в прокуратуру. Сделать это можно:

лично, через канцелярию;

онлайн, через интернет-приемную региональной прокуратуры.

Часто упоминание прокуратуры уже мотивирует участкового включиться в ситуацию. Главное — изложить факты максимально четко и подкрепить их доказательствами (записи, фото, показания других соседей).

Срок привлечения к ответственности за нарушение тишины составляет 2 месяца. За это время должно пройти разбирательство и, при подтверждении вины, наложение штрафа — от 1 до 3 тысяч рублей, в зависимости от региона.

Обращение в ТСЖ или управляющую компанию

ТСЖ и ЖЭК не имеют полномочий накладывать штрафы, но могут провести профилактическую беседу. Иногда этого достаточно: визит представителя управляющей компании оказывает большее влияние, чем личный разговор.

ТСЖ может:

уведомить жильца письменно;

пригласить на собрание;

составить акт для передачи в полицию или суд.

В случае с детьми — в социальные службы

Если в квартире соседей часто слышен плач ребёнка, и это вызывает беспокойство за его состояние, можно обратиться в органы социальной защиты. Такие случаи попадают под категорию потенциального неблагополучия.

Социальные службы могут:

провести проверку условий проживания;

дать рекомендации родителям;

при необходимости инициировать более серьёзные меры.

Источник: https://unsplash.com/

Если шум идет не из квартиры, а с улицы — Роспотребнадзор

Жалобы в Роспотребнадзор актуальны, когда источником шума становится:

стройка под окнами;

грузовой или городской транспорт;

кафе, бар, магазин или ларьки с громкой музыкой.

После жалобы сотрудники ведомства проводят измерение уровня шума и, если норма превышена, выдают предписание или штрафуют организацию.

Когда стоит обращаться в суд

Обращение в суд целесообразно в случаях, когда другие способы урегулирования конфликта не дали результата, а шумовые нарушения продолжаются систематически.

Важно понимать, что одних свидетельских показаний недостаточно. Суду потребуются официальные доказательства:

обращения к участковому,

постановления о привлечении к ответственности (при наличии),

экспертное заключение о превышении допустимого уровня шума.

Такое заключение составляется по результатам акустических замеров, проводимых специализированной организацией. Практическая сложность заключается в том, что шум может прекратиться до прибытия экспертов, поэтому важно действовать своевременно.

Наиболее эффективный вариант — обратиться в частную организацию, способную провести замеры в разные часы суток. Это повысит достоверность результатов и юридическую значимость заключения.

Стоимость заключения

Москва: ориентировочно 10–15 тыс. ₽

Регионы: в среднем 5–10 тыс. ₽

Полученное заключение может быть использовано не только в исках против физических лиц (например, шумных соседей), но и в спорах с застройщиками, управляющими компаниями или владельцами коммерческих помещений, нарушающими санитарные нормы по уровню шума.

Сроки рассмотрения и пример жалобы

Сроки рассмотрения жалоб могут различаться в зависимости от организации, к которой обращается заявитель, а также от характера самого нарушения. В среднем первичная обработка обращения занимает от 3 до 30 рабочих дней. В отдельных случаях (например, при необходимости дополнительной проверки, согласований или экспертной оценки) срок может быть продлен.

Для ускорения процесса важно предоставить максимально полную и корректную информацию: даты, факты, фото доказательств, ссылки на нормативные акты.

Как составить жалобу на шум соседей

1. Адресат: участковому уполномоченному по месту жительства (указать ОВД и адрес).

2. От кого: ФИО, адрес проживания, контактный телефон.

3. Тема: Заявление.

4. Содержание жалобы:

Укажите:

дату и время шума;

откуда он доносился (номер квартиры, этаж);

характер шума (громкая музыка, крики, ремонт);

попытки урегулировать конфликт (если были);

реакцию соседа;

нарушение тишины в ночное время (уточните, если было после 23:00);

ссылку на ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) или региональный "закон о тишине".

5. Просьба: провести проверку, привлечь к ответственности, предоставить письменный ответ.

6. Дата и подпись.

Заявление пишется в свободной форме, от руки или в печатном виде, подается лично или через приемную ОВД. Лучше приложить копии доказательств (видео/аудио, показания свидетелей).

Источник: https://unsplash.com/

Как действовать при повторных нарушениях

Если после подачи жалобы ситуация повторяется, важно зафиксировать факт повторного нарушения и обратиться повторно, обязательно указав, что это не первое обращение. Следует:

Сослаться на предыдущее обращение — указать дату и номер жалобы, полученный при регистрации.

Отметить отсутствие реакции или недостаточность предпринятых мер.

Заявить о системности проблемы — это усиливает значимость обращения в глазах контролирующих органов.

При бездействии — эскалировать проблему выше: подать жалобу в надзорное ведомство, прокуратуру, либо в суд.

Законные способы повлиять на шумных соседей

Как поговорить с соседями и избежать конфликта

Первый шаг — разговор с жильцами соседних квартир. Часто люди не осознают, что мешают другим. Спокойный диалог с упоминанием закона о тишине и возможных штрафов помогает в большинстве бытовых случаев.

При разговоре важно:

объяснить, что именно мешает;

указать на конкретное время, когда соседи шумели;

напомнить о региональных нормах тишины и санкциях за их нарушение.

Источник: https://unsplash.com/

Как собрать подписи соседей для коллективной жалобы

Если проблема носит системный характер, составьте коллективную жалобу. В документе указываются:

полные имена заявителей;

адреса проживания;

суть претензии;

дата и подписи.

Это особенно эффективно, если шум мешает сразу нескольким семьям. Подавать заявление может один человек, остальные просто подписывают документ.

Какие меры наказания предусмотрены законом

Нарушение закона о тишине может повлечь за собой административную ответственность. Размер штрафа зависит от законодательства конкретного региона, поэтому важно ознакомиться с местными нормативами.

Например, в Москве за несоблюдение требований к уровню шума предусмотрен штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Хотя сумма кажется незначительной, регулярные нарушения могут привести к ощутимым финансовым потерям — особенно если оплачивать штрафы за каждое зафиксированное нарушение.

Стоит учитывать, что существуют исключения. Закон о тишине, как правило, не распространяется на новостройки в течение 18 месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию. Этот срок предусмотрен для проведения ремонтных работ в квартирах. В таких случаях регулирование уровня шума чаще всего зависит от договоренностей между жильцами.