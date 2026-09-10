В Москве закрыли хостел из-за антисанитарии Суд приостановил работу хостела в центре Москвы из-за антисанитарии

Москва10 сен Вести.Пресненский районный суд Москвы приостановил на 75 суток работу хостела Lion Place Moscow в центре Москвы из-за нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что после санитарно-эпидемиологического обследования на хостел в Мукомольном проезде возбудили административное дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Суд признал виновным ООО "Лионс Групп" в совершении указанного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по предоставлению мест для временного проживания сказано в сообщении

По решение суда хостел будет закрыт в течение 75 суток.