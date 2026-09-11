В Москве приостановлена работа одного из ресторанов "Frank by Баста"

Один из ресторанов сети "Frank by Баста" закрыли в Москве В Москве приостановлена работа одного из ресторанов "Frank by Баста"

Москва11 сен Вести.Мещанским районным судом приостановлена работа одного из ресторанов популярной сети "Frank by Баста", одним из основателей которой является российский рэпер Василий Вакуленко (сценический псевдоним Баста). Об этом сообщает в MAX пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Причина - нарушение санитарно-эпидемиологических норм суд города Москвы.

Суд установил, что в деятельности предприятия общественного питания "Frank by Баста" ООО "Мощность" в г. Москве по адресу: ул. Сретенка, д. 24/2, стр. 1, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки, выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения говорится в сообщении

Суд признал ООО виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность предприятия общественного питания на Сретенке прекращена на срок 90 суток.