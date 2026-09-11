Москва11 сенВести.Мещанским районным судом приостановлена работа одного из ресторанов популярной сети "Frank by Баста", одним из основателей которой является российский рэпер Василий Вакуленко (сценический псевдоним Баста). Об этом сообщает в MAX пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Причина - нарушение санитарно-эпидемиологических норм суд города Москвы.
Суд установил, что в деятельности предприятия общественного питания "Frank by Баста" ООО "Мощность" в г. Москве по адресу: ул. Сретенка, д. 24/2, стр. 1, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки, выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населенияговорится в сообщении
Суд признал ООО виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность предприятия общественного питания на Сретенке прекращена на срок 90 суток.