Ресторан "Frank by Баста" на Сретенке закрылся на реновацию

"Frank by Баста" на Сретенке опроверг информацию о закрытии из-за отравлений Ресторан "Frank by Баста" на Сретенке закрылся на реновацию

Москва11 сен Вести.Ресторан "Frank by Баста" на улице Сретенка в Москве временно закрылся на реновацию, которая коснется приточно-вытяжной системы. Также будет проведена модернизация оборудования кухонного блока. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу заведения.

Эти работы позволят повысить эффективность вентиляции и значительно сократить попадание производственных запахов во внешнюю среду говорится в сообщении

Пресс-служба ресторана опровергла информацию об отравлениях клиентов, подчеркнув, что заведение внимательно относится ко всем вопросам, связанным с работой ресторана, качеству обслуживания, безопасности гостей.

В ближайшее время ресторан планирует возобновить работу.

11 сентября Мещанский районный суд города Москвы вынес постановление о приостановке работы ресторана "Frank by Баста" на Сретенке на 90 суток. По сообщению пресс-службы судов общей юрисдикции столицы, основанием стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые были выявлены в ходе внеплановой проверки.