Частный детский сад закрыли в Москве на 3 месяца из-за нарушений В Москве приостановили работу частного детсада из-за антисанитарии

Москва27 авг Вести.Суд приостановил на три месяца работу частного детского сада, расположенного в квартире жилого дома на востоке Москвы, из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что влажная уборка проводилась ненадлежащим образом, для приготовления еды использовалась эмалированная посуда, а питание детей осуществлялось без основного меню.

По постановлению прокуратуры решением суда деятельность организации приостановлена на 90 суток сказано в сообщении

Отмечается, что устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.