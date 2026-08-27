Москва27 авгВести.Суд приостановил на три месяца работу частного детского сада, расположенного в квартире жилого дома на востоке Москвы, из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что влажная уборка проводилась ненадлежащим образом, для приготовления еды использовалась эмалированная посуда, а питание детей осуществлялось без основного меню.
По постановлению прокуратуры решением суда деятельность организации приостановлена на 90 сутоксказано в сообщении
Отмечается, что устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.