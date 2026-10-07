Москва7 окт Вести.В сентябре злоумышленники под угрозой уголовной ответственности вынудили 17‑летнюю студентку из Таганрога приехать в Анапу — в дом родителей. Девушку заставили оставить ключ от жилья в условленном месте. После этого сообщник преступников проник в квартиру и похитил ценности на сумму 11 миллионов рублей. Еще один соучастник — 17‑летний юноша — получил 1 миллион рублей и оставил деньги в месте, которое указали кураторы. Правоохранители установили его личность и задержали молодого человека в Краснодаре. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оперативники Анапы установили и задержали молодого человека в краевой столице говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие.