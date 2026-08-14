В Анапе включена сирена, сохраняется угроза атаки БПЛА На территории Анапы включена сирена из-за угрозы атаки БПЛА

Москва14 авг Вести.В Анапе сохраняется режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Включена сирена "Внимание всем", сообщает официальный канал мэрии города в MAX.

Граждан попросили укрыться в здании, выбрав помещения без окон, и не пользоваться для укрытия автомобилем.

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Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.