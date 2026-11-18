Студентки вуза в Ростове-на-Дону пожаловались на скрытые камеры в туалетах В женских туалетах ЮФУ в Ростове-на-Дону обнаружили скрытые камеры

Москва18 ноя Вести.Скрытые камеры обнаружили в женских туалетах различных факультетов Южного Федерального Университета в Ростове-на-Дону, часть снимков были опубликованы на порносайтах. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, о ситуации ей стало известно от студенток вуза.

Неизвестные лица установили скрытые камеры в кабинках женских туалетов различных факультетов учебного заведения и длительное время тайно записывали все происходящее на видео. Ряд их этих видео и фото сейчас опубликованы на различных порносайтах.... Сейчас студенток вуза пытаются шантажировать написала Мизулина

Она отметила, что девушкам, в том числе несовершеннолетним, в личные сообщения поступают угрозы от неизвестных, которые требуют от них прислать свои интимные фото и видео. При отказе они грозятся разослать видео из туалетов всем друзьям и выложить их в публичный доступ.

При этом администрация университета не отреагировала на жалобы студенток и попросила молчать о произошедшем.

Мизулина пообещала направить обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой провести проверку, а также в Роскомнадзор с просьбой принять меры по ограничению доступа к ресурсам с видео.