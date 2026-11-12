Девушка обратилась в полицию после того, как стример устроил прямой эфир секса

В Москве треш-стример устроил тайную от девушки трансляцию их секса Девушка обратилась в полицию после того, как стример устроил прямой эфир секса

Москва12 ноя Вести.Московский треш-стример устроил прямой эфир секса с девушкой в тайне от нее. За интимным моментом наблюдали 1,5 тысячи зрителей, сообщает Baza.

25-летний Дмитрий сказал девушке, что снимает обычное видео, а на самом деле запустил эфир на YouTube на установленном в спальне телефоне.

Когда дело дошло до самого интересного, стример убрал камеру, но звук оставил — так что зрители продолжили следить за происходящим. О том, что интимный момент стал достоянием общественности, девушка узнала лишь после секса отмечается в сообщении

Девушка обратилась в полицию.

Стримеру грозит наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни. На время следствия ему запрещено пользоваться средствами связи и интернетом.

До этого в 2025 году Люберецкий суд приговорил мужчину к полутора годам условно за получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего.