Москва12 нояВести.Московский треш-стример устроил прямой эфир секса с девушкой в тайне от нее. За интимным моментом наблюдали 1,5 тысячи зрителей, сообщает Baza.
25-летний Дмитрий сказал девушке, что снимает обычное видео, а на самом деле запустил эфир на YouTube на установленном в спальне телефоне.
Когда дело дошло до самого интересного, стример убрал камеру, но звук оставил — так что зрители продолжили следить за происходящим. О том, что интимный момент стал достоянием общественности, девушка узнала лишь после сексаотмечается в сообщении
Девушка обратилась в полицию.
Стримеру грозит наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни. На время следствия ему запрещено пользоваться средствами связи и интернетом.
До этого в 2025 году Люберецкий суд приговорил мужчину к полутора годам условно за получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего.