В Москве задержали мужчину, нанесшего ущерб в 15 млн руб. публикацией сериала

Москвич задержан за публикацию сериала в интернете, нанесшую ущерб в 15 млн руб. В Москве задержали мужчину, нанесшего ущерб в 15 млн руб. публикацией сериала

Москва22 сен Вести.Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела по обвинению в нарушении авторских прав в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Мужчина опубликовал сериал в одном из видео-сервисов без разрешения правообладателя. Его просмотрели более 150 000 человек. Ущерб оценили в свыше 15 миллионов рублей.

Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания говорится в канале Следкома России в мессенджере

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательной базы. Уголовное дело расследуется по п. "в" ч. 3 ст. 146 УК РФ.