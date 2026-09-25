Суд в Москве запретил распространение дорамы "Мисс Бабуля" на сайте с озвучкой

Сайту с любительским дубляжом запретили распространение дорамы "Мисс Бабуля" Суд в Москве запретил распространение дорамы "Мисс Бабуля" на сайте с озвучкой

Москва25 сен Вести.Московский городской суд запретил незаконное распространение дорамы "Мисс Бабуля" на сайте с любительским дубляжом Softbox, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В суде был рассмотрен иск ООО "Иви.ру" к компании "Гиперхостинг" (Hyperhosting) о защите исключительных прав на аудиовизуальное произведение "Мисс Бабуля".

Судом было установлено, что ответчик, являясь провайдером хостинга сайта, создает условия для незаконного использования произведения без согласия истца.

Мосгорсуд удовлетворил иск, сайту запретили распространение дорамы, доступ к ресурсу ограничили.

Ранее сообщалось, что житель Москвы был задержан за публикацию сериала на одном из видео-сервисов без разрешения правообладателя. Ущерб оценили более чем в 15 миллионов рублей.