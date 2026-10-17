Москва17 октВести.Полицейские Омской области установили личность мужчины, совершавшего противоправные действия в отношении девушек, сообщает региональное УМВД в MAX.
Им оказался 22-летний житель Центрального округа Омска. Он был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции.
Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. Сам задержанный уже дал признательные показания.
Молодой человек подъезжал к девушкам сзади на велосипеде, шлепал и уезжал. Он уверяет, что домогаться к ним не собирался, а просто поддавался внезапному желанию.
Шлепнул – и уезжал. Просто понравилась фигура, и мне захотелось это сделатьпризнался омич
Всего, по словам задержанного, он так поступил с более чем десятью девушками.
Молодой человек принес извинения всем девушкам, которые пострадали от его действий. В полиции при этом уточнили, что ранее этот гражданин в поле зрения органов внутренних дел не попадал.