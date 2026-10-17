В Омске задержали велосипедиста, который шлепал девушек и уезжал

Шлепал – и уезжал: в Омске задержан пристававший к девушкам велосипедист В Омске задержали велосипедиста, который шлепал девушек и уезжал

Москва17 окт Вести.Полицейские Омской области установили личность мужчины, совершавшего противоправные действия в отношении девушек, сообщает региональное УМВД в MAX.

Им оказался 22-летний житель Центрального округа Омска. Он был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции.

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. Сам задержанный уже дал признательные показания.

Молодой человек подъезжал к девушкам сзади на велосипеде, шлепал и уезжал. Он уверяет, что домогаться к ним не собирался, а просто поддавался внезапному желанию.

Шлепнул – и уезжал. Просто понравилась фигура, и мне захотелось это сделать признался омич

Всего, по словам задержанного, он так поступил с более чем десятью девушками.

Молодой человек принес извинения всем девушкам, которые пострадали от его действий. В полиции при этом уточнили, что ранее этот гражданин в поле зрения органов внутренних дел не попадал.