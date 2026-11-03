Житель Камчатки будет осужден за попытку выгородить виновника ДТП в суде

Камчадал пойдет под суд за дачу ложных показаний Житель Камчатки будет осужден за попытку выгородить виновника ДТП в суде

Москва3 ноя Вести.Житель Камчатского края 37 лет предстанет перед судом за дачу заведомо ложных показаний в суде, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

В мае 2026 года мужчина давал свидетельские показания по делу о ДТП со смертельным исходом: отец погибшей в аварии девушки требовал взыскать с виновника происшествия компенсацию морального вреда и расходов на погребение. Ранее фигурант давал показания по уголовному делу о причастности ответчика к причинению смерти по неосторожности и подтверждал, что погибшая находилась в автомобиле под его управлением.

Не желая привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в силу приятельских отношений … 28 мая 2026 года в зале Петропавловск-Камчатского городского суда обвиняемый … умышленно сообщил суду не соответствующие действительности сведения об отсутствии факта нахождения потерпевшей в автомобиле ответчика в момент ДТП и об отсутствии факта его допроса по уголовному делу написали в пресс-службе

Суд счел, что показания свидетеля не соответствуют действительности, и признал правдивыми его слова, сказанные в ходе предварительного следствия непосредственно после произошедших событий.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.