Житель Камчатки подозревается в угрозе убить мешавшего ему на дороге водителя Дело заведут на жителя Камчатки, угрожавшего убить мешавшего ему ехать водителя

Москва14 окт Вести.В Елизовской городской прокуратуре признано законным возбуждение уголовного дела об угрозе убийством мачете на 63-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства края.

Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры говорится в сообщении надзорного ведомства

Установлено, что на проселочной дороге в дачном поселке решил выяснить отношения с водителем автомобиля, который, по его мнению, создал аварийную ситуацию. Остановив машину, он подошел к вышедшему из машины 24-летнему мужчине и ударил его кулаком в плечо. Затем взял из своего автомобиля предмет, похожий на мачете, направился в сторону оппонента и начал угрожать. При попытке уехать подозреваемый нанес по машине уезжавшего от него несколько ударов, повредив ее.