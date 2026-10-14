Москва14 октВести.В Елизовской городской прокуратуре признано законным возбуждение уголовного дела об угрозе убийством мачете на 63-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства края.
Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратурыговорится в сообщении надзорного ведомства
Установлено, что на проселочной дороге в дачном поселке решил выяснить отношения с водителем автомобиля, который, по его мнению, создал аварийную ситуацию. Остановив машину, он подошел к вышедшему из машины 24-летнему мужчине и ударил его кулаком в плечо. Затем взял из своего автомобиля предмет, похожий на мачете, направился в сторону оппонента и начал угрожать. При попытке уехать подозреваемый нанес по машине уезжавшего от него несколько ударов, повредив ее.