Во Владивостоке автомобилиста с мачете арестовали за угрозы другому водителю

Водителя с мачете заключили под стражу во Владивостоке Во Владивостоке автомобилиста с мачете арестовали за угрозы другому водителю

Москва31 окт Вести.Водителя с мачете, угрожавшего другому автомобилисту, задержали и заключили под стражу во Владивостоке. Об этом сообщило управление МВД России по Приморскому краю в MAX.

Полицейские увидели в соцсети публикацию о дорожном конфликте. На видеозаписи один из героев угрожал другому предметом, визуально похожим на мачете. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Полицейские установили личность и местонахождение правонарушителя. Мужчину задержали. В настоящее время фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Расследование дела продолжается.