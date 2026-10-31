Москва31 октВести.Водителя с мачете, угрожавшего другому автомобилисту, задержали и заключили под стражу во Владивостоке. Об этом сообщило управление МВД России по Приморскому краю в MAX.
Полицейские увидели в соцсети публикацию о дорожном конфликте. На видеозаписи один из героев угрожал другому предметом, визуально похожим на мачете. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Полицейские установили личность и местонахождение правонарушителя. Мужчину задержали. В настоящее время фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении
Расследование дела продолжается.