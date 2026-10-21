Мужчина угрожал пистолетом во время конфликта из-за парковки в Ставрополе

В Ставрополе задержали мужчину, угрожавшего пистолетом во время конфликта Мужчина угрожал пистолетом во время конфликта из-за парковки в Ставрополе

Москва21 окт Вести.Полиция Ставрополя разбирается в обстоятельствах конфликта между двумя мужчинами из-за парковочного места, в ходе которого один из участников продемонстрировал пистолет. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что информация об инциденте появилась в соцсетях.

В социальных сетях опубликована видеозапись конфликта между мужчинами, возникшего из-за парковочного места. На кадрах видно, как в ходе словесной перепалки один из участников демонстрирует предмет, похожий на пистолет, и высказывает угрозы говорится в сообщении

Обоих участников перепалки задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают степень их вины.

Организована проверка.