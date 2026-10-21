Москва21 октВести.Полиция Ставрополя разбирается в обстоятельствах конфликта между двумя мужчинами из-за парковочного места, в ходе которого один из участников продемонстрировал пистолет. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Отмечается, что информация об инциденте появилась в соцсетях.
В социальных сетях опубликована видеозапись конфликта между мужчинами, возникшего из-за парковочного места. На кадрах видно, как в ходе словесной перепалки один из участников демонстрирует предмет, похожий на пистолет, и высказывает угрозыговорится в сообщении
Обоих участников перепалки задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают степень их вины.
Организована проверка.