Москва8 нояВести.В Ставропольском крае мужчина угнал пожарную машину у спасателей, которые тушили разведенный им же костер, а после угрожал ножом остановившим его сотрудникам ДПС. В итоге его задержали. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Новоалександровске. Отмечается, что 47-летний агрессор имеет несколько судимостей.
Развел костер на своем участке. Когда на место прибыли пожарные и приступили к работе, мужчина сел за руль их служебного автомобиля и скрылся… Далеко уехать угонщику не удалось — его остановили инспекторы ДПС. Мужчина отказался покидать кабину, достал нож и начал угрожать полицейским. В итоге злоумышленника скрутилиговорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.