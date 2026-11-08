Жителя Ставрополья задержали после угона пожарной машины и угроз сотрудникам ДПС Рецидивист угнал пожарную машину и угрожал ножом полицейским на Ставрополье

Москва8 ноя Вести.В Ставропольском крае мужчина угнал пожарную машину у спасателей, которые тушили разведенный им же костер, а после угрожал ножом остановившим его сотрудникам ДПС. В итоге его задержали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Новоалександровске. Отмечается, что 47-летний агрессор имеет несколько судимостей.

Развел костер на своем участке. Когда на место прибыли пожарные и приступили к работе, мужчина сел за руль их служебного автомобиля и скрылся… Далеко уехать угонщику не удалось — его остановили инспекторы ДПС. Мужчина отказался покидать кабину, достал нож и начал угрожать полицейским. В итоге злоумышленника скрутили говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.