Москва30 сен Вести.В Октябрьском районе Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело об угрозе убийством в отношении мужчины, который облил бензином знакомого и запугивал его смертельной расправой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Предварительно установлено, что между двумя знакомыми мужчинами произошел конфликт на почве денежного спора. Злоумышленник отправился к дому потерпевшего. При себе он имел канистру с бензином. Облив оппонента горючей жидкостью, нападавший начал угрожать ему убийством. Испугавшись за свою жизнь, мужчина убежал в дом, где закрылся изнутри и сообщил о случившемся в полицию говорится в канале ведомства на платформе MAX

Сотрудники полиции оперативно задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя. Он был доставлен в отделение и дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.