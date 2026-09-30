Полиция задержала водителя после "шоу с автоматом" в Вышнем Волочке

Задержан водитель, хулиганивший с автоматом в Вышнем Волочке Полиция задержала водителя после "шоу с автоматом" в Вышнем Волочке

Москва30 сен Вести.Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в совершении хулиганских действий в Вышнем Волочке, сообщили в УМВД России по Тверской области.

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ, проезжая по Казанскому проспекту, через открытое окно прямо на ходу демонстрировал окружающим предмет, похожий на автомат. Также он мешал другим участникам движения.

Происходящее попало на видео, которое впоследствии опубликовали в социальных сетях.

Задержан водитель, устроивший шоу с "автоматом" в Вышнем Волочке говорится в заявлении ведомства в MAX

Произошедшее квалифицировали по части 2 статьи УК РФ о хулиганстве, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело.

Фигурант находится в изоляторе временного содержания, его автомобиль направлен на специализированную стоянку, а похожий на автомат предмет изучают в экспертно-криминалистическом центре УМВД.