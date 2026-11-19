В Саратове начата проверка после падения дерева на ребенка В Саратове ребенок травмирован упавшим деревом, СК начал проверку

Москва19 ноя Вести.В Саратове следователи СК проводят процессуальную проверку по факту травмирования ребенка упавшим деревом. Об этом в MAX сообщает региональный главк.

По предварительным данным, ночью 19 ноября 2026 года вблизи одного из домов по улице Степана Разина… на движущийся по автодороге автомобиль упало дерево, в результате чего 12-летняя пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение с травмами говорится в сообщении

Для выяснения причин произошедшего на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Позже будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.