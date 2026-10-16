Во Владимире три человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей

Во Владимире три человека попали в больницу после ДТП с пятью машинами Во Владимире три человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей

Москва16 окт Вести.Во Владимире в аварии с участием пяти автомобилей пострадали три человека, двое из которых – несовершеннолетние. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Владимирской области.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Полины Осипенко около 10 часов утра в пятницу, 16 октября. По предварительным данным, водитель Chery врезался в припаркованную "Газель", и от удара его машину отбросило под встречный "Камаз". Пострадали два стоявших рядом автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили три человека, среди которых двое несовершеннолетних говорится в публикации

Всех пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.