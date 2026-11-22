В Свердловской области выясняют обстоятельства ДТП с семью автомобилями В Екатеринбурге столкнулись 7 автомобилей, пострадали четыре человека

Москва22 ноя Вести.В Екатеринбурге автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором получили повреждения семь автомобилей, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в MAX.

Аварии произошли 21 ноября около 17.40 часов на 15-м километре Полевского тракта. Как установили сотрудниками Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген Поло" ехавший со стороны поселка Горный Щит по третьей полосе, не учел дорожные и погодные условия. В результате из-за неправильно выбранной скорости он наехал на стоящий "Камаз". От удара грузовик сместился в правый ряд, где в него врезался автомобиль "ФАВ".

При торможении "ФАВ" сместился из правой полосы в крайнюю левую, где в него допустили наезд автомобили "Хендэ IX 35", "Омода" и "Киа". В результате происшествия механические повреждения получили семь транспортных средств говорится в мессенджере

Водитель "Фольксваген Поло", а также три его пассажира были травмированы. 33-летняя пассажирка госпитализирована в ЦГБ № 36 с травмой живота, двое несовершеннолетних пассажиров с травмами головы доставлены в ДГБ № 9.

Водитель "Фольксваген Поло" 42 лет имеет стаж вождения 24 года, за текущий год он привлекался к административной ответственности 11 раз. Во время ДТП был трезв.

Водитель большегруза - 33-летний мужчина, стаж вождения 12 лет, за нарушения ПДД 100 раз привлекался к административной ответственности.

Проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев. Проверка по факту произошедшего продолжается. Движение транспорта в районе происшествия восстановлено.