В Кемерово водитель без прав устроил ДТП с семью пострадавшими

В Кемерово выясняют обстоятельства ДТП с семью пострадавшими В Кемерово водитель без прав устроил ДТП с семью пострадавшими

Москва17 ноя Вести.В Кемерово полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое спровоцировал водитель без прав. В аварии пострадали 7 человек, сообщает в MAX Госавтоинспекция Кузбасса.

По предварительным данным, 17 ноября около 00.30 на улице Юрия Двужильного 24-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку и совершил столкновение с автомобилем "Хонда ЦР-В".

В результате аварии водители и 5 пассажиров обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести говорится в мессенджере

На водителя ВАЗа составлены протоколы по двум статьям КоАП РФ. Продолжается выяснение всех деталей произошедшего. После проведенной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.