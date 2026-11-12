По факту ДТП с семью погибшими в Марий Эл возбуждено уголовное дело

Виновником аварии с семью погибшими в Марий Эл стал водитель без прав По факту ДТП с семью погибшими в Марий Эл возбуждено уголовное дело

Москва12 ноя Вести.По факту дорожной аварии в Звениговском районе Республики Марий Эл, в которой погибли семь человек, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК России.

Расследуется уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия… по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) отмечается в публикации

ДТП произошло вечером 11 ноября на автодороге "Вятка". По версии следствия, автомобиль, за рулем которого сидел водитель без прав, совершая обгон, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с движущимся по полосе автомобилем. В результате погибли семь человек, в том числе 16-летний подросток.

Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия. Ход расследования дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.