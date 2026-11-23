В Челябинской области в ДТП пострадали 6 человек, из них двое детей

Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП на Южном Урале В Челябинской области в ДТП пострадали 6 человек, из них двое детей

Москва23 ноя Вести.Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Челябинской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Авария произошла днем 22 ноября на 13-м километре автодороги Троицк – Степное.

ДТП в Троицком районе: пострадали шесть человек, в том числе двое детей говорится в публикации

Управлявший автомобилем УАЗ водитель при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с движущимся прямо во встречном направлении автомобилем Skoda Octavia.

Водитель и пассажирка автомобиля УАЗ с различными травмами были направлены на амбулаторное лечение.

Травмы также получили четыре человека, находившихся в автомобиле Skoda. Среди них – двое детей 2019 и 2023 годов рождения.

Тяжких последствий удалось избежать только благодаря тому, что в иномарке все были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств, подчеркнули в полиции Южного Урала.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.