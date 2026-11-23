Москва23 нояВести.Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Челябинской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД в MAX.
Авария произошла днем 22 ноября на 13-м километре автодороги Троицк – Степное.
ДТП в Троицком районе: пострадали шесть человек, в том числе двое детейговорится в публикации
Управлявший автомобилем УАЗ водитель при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с движущимся прямо во встречном направлении автомобилем Skoda Octavia.
Водитель и пассажирка автомобиля УАЗ с различными травмами были направлены на амбулаторное лечение.
Травмы также получили четыре человека, находившихся в автомобиле Skoda. Среди них – двое детей 2019 и 2023 годов рождения.
Тяжких последствий удалось избежать только благодаря тому, что в иномарке все были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств, подчеркнули в полиции Южного Урала.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.