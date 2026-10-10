Москва10 октВести.Легковой автомобиль ВАЗ и грузовик столкнулись на трассе в Челябинской области, в результате пострадали женщина и ребенок, оба госпитализированы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
ДТП произошло возле поселка Вишневогорск Каслинского округа.
Ребенка и мужчину из легковушки извлекли очевидцы, а женщина оказалась зажата. Сотрудники МЧС России провели аварийно-спасательные работы и деблокировали пострадавшую. Женщину и ребенка госпитализировали в больницу города Кыштымговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не приводятся.