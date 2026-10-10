Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП с грузовиком на Южном Урале

В Челябинской области столкнулись ВАЗ и грузовик, пострадали женщина и ребенок Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП с грузовиком на Южном Урале

Москва10 окт Вести.Легковой автомобиль ВАЗ и грузовик столкнулись на трассе в Челябинской области, в результате пострадали женщина и ребенок, оба госпитализированы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

ДТП произошло возле поселка Вишневогорск Каслинского округа.

Ребенка и мужчину из легковушки извлекли очевидцы, а женщина оказалась зажата. Сотрудники МЧС России провели аварийно-спасательные работы и деблокировали пострадавшую. Женщину и ребенка госпитализировали в больницу города Кыштым говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не приводятся.