Четыре человека пострадали в результате ДТП на Камчатке

На Камчатке в ДТП пострадали четыре человека, в том числе беременная Четыре человека пострадали в результате ДТП на Камчатке

Москва26 ноя Вести.На Камчатке четыре человека, в том числе беременная, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Елизовской районной больницы.

Отмечается, что авария произошла в Елизовском районе. По предварительной информации, столкнулись грузовик и внедорожник.

Четыре человек пострадали, среди них беременная женщина говорится в публикации

Всех доставили в местный здравпункт в Сокочи. В настоящее время машины скорой помощи везут их в Петропавловск-Камчатский.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.