Москва26 нояВести.На Камчатке четыре человека, в том числе беременная, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Елизовской районной больницы.
Отмечается, что авария произошла в Елизовском районе. По предварительной информации, столкнулись грузовик и внедорожник.
Четыре человек пострадали, среди них беременная женщинаговорится в публикации
Всех доставили в местный здравпункт в Сокочи. В настоящее время машины скорой помощи везут их в Петропавловск-Камчатский.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.