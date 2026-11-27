Москва27 нояВести.Водителя и трех пассажиров внедорожника госпитализировали с травмами после ДТП с двумя грузовиками на Камчатке, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции края.
На 85 км автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково водитель внедорожника при обгоне попутно движущегося грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с вторым грузовиком. От удара легковушку отбросило на обгоняемый грузовик.
В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира внедорожника. Они с травмами различной тяжести госпитализированыговорится в сообщении
По факту ДТП проводится проверка.