Водитель и три пассажира внедорожника пострадали при ДТП на Камчатке

Четыре человека получили различные травмы в результате ДТП на Камчатке Водитель и три пассажира внедорожника пострадали при ДТП на Камчатке

Москва27 ноя Вести.Водителя и трех пассажиров внедорожника госпитализировали с травмами после ДТП с двумя грузовиками на Камчатке, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции края.

На 85 км автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково водитель внедорожника при обгоне попутно движущегося грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с вторым грузовиком. От удара легковушку отбросило на обгоняемый грузовик.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира внедорожника. Они с травмами различной тяжести госпитализированы говорится в сообщении

По факту ДТП проводится проверка.