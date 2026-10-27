Шесть человек получили травмы при столкновении Nissan Patrol и "Газели" в Коми

В Коми шестеро пострадали при лобовом столкновении внедорожника с "Газелью" Шесть человек получили травмы при столкновении Nissan Patrol и "Газели" в Коми

Москва27 окт Вести.В Сысольском районе Республики Коми шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Отмечается, что авария случилась на 727 километре федеральной трассы "Вятка" утром 26 октября. По предварительным данным, водитель Nissan Patrol потерял контроль над машиной, выехал на встречку и врезался в "Газель Next". Фургон принадлежал компании, перевозившей своих сотрудников. После столкновения он оказался в кювете и перевернулся.

Пострадали водители обеих машин и те, кто ехал в "Газели". У нескольких человек тяжелые травмы и переломы, а водитель фургона лишился голени.

Авария произошла 26 октября около 09.30 на 727-м километре федеральной автодороги "Вятка" в Сысольском районе. Водитель Nissan Patrol … столкнулся с "Газелью"… После столкновения "Газель" съехала в кювет и перевернулась. В результате пострадали шесть человек говорится в публикации

Внедорожник поместили на спецстоянку.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.