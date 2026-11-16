4 человека пострадали при столкновении Mercedes и фуры в Волгоградской области

В аварии с грузовиком в Волгоградской области пострадали 4 человека 4 человека пострадали при столкновении Mercedes и фуры в Волгоградской области

Москва16 ноя Вести.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Михайловском районе Волгоградской области, в результате которого пострадали 4 человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД в MAX.

Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло утром на 752 км федеральной трассы Р-22 Каспий М-4 Дон Тамбов – Волгоград – Астрахань.

43-летний водитель автомобиля Mercedes не выдержал безопасный боковой интервал до движущегося во встречном направлении грузовика Volvo с полуприцепом, под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП 4 пассажира Mercedes, 2-е из которых несовершеннолетние 17 и 10 лет получили телесные повреждения сказано в публикации

Обстоятельства и степень виновности участников аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.