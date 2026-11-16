Москва16 нояВести.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Михайловском районе Волгоградской области, в результате которого пострадали 4 человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД в MAX.
Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло утром на 752 км федеральной трассы Р-22 Каспий М-4 Дон Тамбов – Волгоград – Астрахань.
43-летний водитель автомобиля Mercedes не выдержал безопасный боковой интервал до движущегося во встречном направлении грузовика Volvo с полуприцепом, под управлением 32-летнего водителя.
В результате ДТП 4 пассажира Mercedes, 2-е из которых несовершеннолетние 17 и 10 лет получили телесные повреждениясказано в публикации
Обстоятельства и степень виновности участников аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.