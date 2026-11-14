Москва14 нояВести.В Волгоградской области произошло ДТП с иномаркой и фурой, в котором пострадали четыре человека, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.
Авария произошла накануне вечером в Городищенском районе – на 947 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий".
22-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем Hyundai Getz, совершила столкновение с попутно движущимся автомобилем "Камаз" с полуприцепомговорится в публикации
От удара иномарка загорелась. В результате ДТП женщина-водитель и трое пассажиров автомобиля Hyundai были госпитализированы.