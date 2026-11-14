Машина вспыхнула в ДТП с грузовиком под Волгоградом, пострадали четверо

Иномарка загорелась при столкновении с фурой под Волгоградом, четверо пострадали Машина вспыхнула в ДТП с грузовиком под Волгоградом, пострадали четверо

Москва14 ноя Вести.В Волгоградской области произошло ДТП с иномаркой и фурой, в котором пострадали четыре человека, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Авария произошла накануне вечером в Городищенском районе – на 947 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий".

22-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем Hyundai Getz, совершила столкновение с попутно движущимся автомобилем "Камаз" с полуприцепом говорится в публикации

От удара иномарка загорелась. В результате ДТП женщина-водитель и трое пассажиров автомобиля Hyundai были госпитализированы.