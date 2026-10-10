Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и машины скорой в Находке

В Находке грузовик столкнулся с машиной скорой, пострадали 4 человека Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и машины скорой в Находке

Москва10 окт Вести.Четыре человека пострадали при столкновении грузового автомобиля Mitsubishi Canter и машины скорой помощи в Находке. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю.

Автоавария произошла в районе 142-го км автодороги Артем-Находка. Предварительно, 42-летний водитель большегруза, выезжая с прилегающей территории, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением 36-летнего водителя.

В результате аварии пострадали водитель и 48-летний пассажир грузовика, а также двое пассажиров скорой медицинской помощи. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП организована проверка, назначено проведение ряда исследований, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного пострадавшим в ДТП.