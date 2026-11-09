Пятеро человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Приморье

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП с пожаром в Приморье, пятеро пострадавших Пятеро человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Приморье

Москва9 ноя Вести.Пятеро человек, включая ребенка, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой медицинской помощи и машины вневедомственной охраны в городе Большой Камень в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, 8 ноября на улице Карла Маркса в Большом Камне произошло столкновение автомобилей вневедомственной охраны и скорой медицинской помощи. После столкновения легковой автомобиль загорелся. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний 2009 года рождения говорится в канале надзорного ведомства на платформе MAX

В прокуратуре уточнили, что пострадавшим оказана медицинская помощь, и добавили, что расследование обстоятельств ДТП взято ведомством на контроль.