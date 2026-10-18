В Приморье семь человек пострадали при столкновении Toyota и Honda

В Приморском крае семь человек пострадали в ДТП с двумя иномарками В Приморье семь человек пострадали при столкновении Toyota и Honda

Москва18 окт Вести.В Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Пятеро из них, в том числе двое детей, попали в больницу. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения региона.

Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди которых были двое детей 2018 и 2026 годов рождения. Отмечается, что авария с участием Toyota Estima и Honda S-MX произошла в поселке Заводской.

В приемное отделение Артемовской городской больницы поступили семь человек, включая детей. Двоим пациентам помощь оказали амбулаторно в травмпункте, еще пять человек госпитализированы цитирует источник агентство РИА Новости

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.