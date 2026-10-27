В ДТП со скорой под Омском пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью под Омском В ДТП со скорой под Омском пострадали четыре человека

Москва27 окт Вести.Сегодня около 11.50 в Марьяновском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, в котором пострадали четыре человека, сообщает УМВД по Омской области в MAX.

Как предварительно установили правоохранители, водитель спецавтомобиля двигался со стороны поселка Москаленки в сторону Омска с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

На перекрестке, в районе 763 км трассы Р-254 "Иртыш", произошло столкновение скорой с автомобилем Lada Largus.

В больницу с полученными травмами доставлены пациент скорой помощи, фельдшер и водитель, а также женщина, находившаяся за рулем "Лады" говорится в публикации

В полиции сообщили, что ведется дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.