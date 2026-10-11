Четверо человек пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Находке

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Находке, четверо пострадавших Четверо человек пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Находке

Москва11 окт Вести.В Находке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали четверо человек. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Авария случилась 10 октября на автодороге Артем – Находка.

42-летний водитель грузовика при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю скорой помощи. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир грузовика, а также два пассажира автомобиля скорой медицинской помощи говорится в канале надзорного ведомства в MAX

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств аварии.