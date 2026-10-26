Три человека пострадали при столкновении трех авто в Находке

В Находке произошло ДТП с тремя автомобилями Три человека пострадали при столкновении трех авто в Находке

Москва26 окт Вести.В Находке Приморского края столкнулись три автомобиля, в ДТП пострадали трое. Об этом сообщает в MAX управление МВД России по региону.

По данным ведомства, 32-летний водитель Honda Fit вылетел на встречную полосу на Находкинском проспекте и врезался в автомобили Toyota Corolla Axio и Nissan Note.

В результате ДТП травмы получили водитель Honda Fit, а также 36-летний водитель автомашины Toyota Corolla Axio и его 53-летний пассажир говорится в сообщении

Обстоятельства аварии устанавливаются.