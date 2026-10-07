В Челябинской области электричка столкнулась с грузовиком

Грузовик и электричка столкнулись в Челябинской области В Челябинской области электричка столкнулась с грузовиком

Москва7 окт Вести.ДТП с участием электрички и грузового автомобиля произошло на железнодорожном переезде в Челябинской области, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Инцидент произошел утром 7 октября на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом Челябинск – Нижний Уфалей.

По предварительной информации, травмирован водитель автомобиля. Схода подвижного состава нет сказано в сообщении

Отмечается, что ДТП на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.