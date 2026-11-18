Один человек пострадал при столкновении поезда с фургоном в Карелии

В Карелии поезд столкнулся с выехавшим на переезд фургоном Один человек пострадал при столкновении поезда с фургоном в Карелии

Москва18 ноя Вести.На железнодорожном переезде вблизи поселка Ладва Ветка в Карелии произошло столкновение фургона с поездом. Об этом сообщает МВД по Республике Карелия.

По предварительным данным полиции, 71-летний водитель фургона Mercedes, в нарушение сигнала семафора, выехал на ж/д переезд. Сигнала приближающего поезда он не слышал говорится в сообщении

В результате ДТП, пострадала пассажирка фургона, ей оказали помощь на месте. Поезд не получил повреждений и продолжил движение.

По факту происшествия Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.