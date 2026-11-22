Москва22 нояВести.Стрельба произошла около кафе в украинском Ивано-Франковске, сообщили в областном управлении полиции.
В результате инцидента есть пострадавшие. Отмечается, что стрельба произошла в ходе конфликта между тремя мужчинами.
Вечером 21 ноября возле одного из кафе на "стометровке" – пешеходном участке улицы Независимости – между тремя мужчинами возник конфликт. По предварительным данным, во время него прозвучал выстрелзаявили в полиции
Правоохранители уточнили, что 34-летний гражданин получил ранение в ногу и был госпитализирован. Другой участник происшествия – 27-летний местный житель – был доставлен в полицию с травмами в области лица.
На месте обнаружили оружие, предварительно, травматическое. Следователи устанавливают, с чего началась стычка и при каких обстоятельствах применили оружиеподытожили в правоохранительных органах
Ранее сообщалось, что на вечеринке в честь будущего ребенка в американском штате Огайо произошла стрельба, жертвами которой стали три человека.