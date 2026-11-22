Полиция Ивано-Франковска сообщила о стрельбе около кафе

На Украине произошла стрельба у кафе, есть пострадавшие Полиция Ивано-Франковска сообщила о стрельбе около кафе

Москва22 ноя Вести.Стрельба произошла около кафе в украинском Ивано-Франковске, сообщили в областном управлении полиции.

В результате инцидента есть пострадавшие. Отмечается, что стрельба произошла в ходе конфликта между тремя мужчинами.

Вечером 21 ноября возле одного из кафе на "стометровке" – пешеходном участке улицы Независимости – между тремя мужчинами возник конфликт. По предварительным данным, во время него прозвучал выстрел заявили в полиции

Правоохранители уточнили, что 34-летний гражданин получил ранение в ногу и был госпитализирован. Другой участник происшествия – 27-летний местный житель – был доставлен в полицию с травмами в области лица.

На месте обнаружили оружие, предварительно, травматическое. Следователи устанавливают, с чего началась стычка и при каких обстоятельствах применили оружие подытожили в правоохранительных органах

Ранее сообщалось, что на вечеринке в честь будущего ребенка в американском штате Огайо произошла стрельба, жертвами которой стали три человека.