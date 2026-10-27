Москва27 октВести.Водитель намеренно направил автомобиль на толпу в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге (федеральная земля Нижняя Саксония) в Германии. Об этом передает агентство DPA со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 26 октября. В результате пострадали до пяти человек. На месте дежурили правоохранители и открыли огонь по машине. Однако водитель смог сбежать с места произошедшего.
Пострадавшие были доставлены в больницу, угрозы для их жизней не наблюдается. По предварительной информации, они могут быть знакомыми автомобилиста.
Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидентарассказала представитель полиции
Не исключается, что в машине могли быть несколько человек.
На места происшествия был направлен вертолет. Также подключили кинологов.