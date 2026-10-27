Водитель намеренно наехал на толпу в Германии и скрылся, есть пострадавшие Водитель намеренно влетел в толпу на западе Германии

Москва27 окт Вести.Водитель намеренно направил автомобиль на толпу в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге (федеральная земля Нижняя Саксония) в Германии. Об этом передает агентство DPA со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 26 октября. В результате пострадали до пяти человек. На месте дежурили правоохранители и открыли огонь по машине. Однако водитель смог сбежать с места произошедшего.

Пострадавшие были доставлены в больницу, угрозы для их жизней не наблюдается. По предварительной информации, они могут быть знакомыми автомобилиста.

Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидента рассказала представитель полиции

Не исключается, что в машине могли быть несколько человек.

На места происшествия был направлен вертолет. Также подключили кинологов.