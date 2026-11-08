Стрелок из Кракова регулярно посещал местный тир с отцом Виновник массового убийства в Кракове был членом стрелкового клуба "Свит"

Москва8 ноя Вести.Мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова, который был опознан как 24-летний Михал О., состоял вместе со своим отцом в стрелковом спортивном клубе "Свит". Об этом заявили владельцы организации.

Представитель клуба рассказал местным СМИ, что Михал последний раз был на стрельбище в августе 2026 года. Там также подчеркнули, что мужчина обучался только стрельбе из статичных положений для спортивных дисциплин.

Он и его отец были членами нашего клуба… Это лицо никогда не проходило в нашем клубе обучение в области динамической, тактической или боевой стрельбы заявил представитель клуба

Ранее сообщалось, что на отца Михала О. зарегистрировано 11 единиц огнестрельного оружия. Полицейские после массовой стрельбы приехали в дом преступника, где обнаружили мертвыми его отца, мать и сестру.