Делегация России прибыла на место второго дня трехсторонних переговоров в ОАЭ

Делегация РФ прибыла на второй день переговоров с США и Украиной в Абу-Даби Делегация России прибыла на место второго дня трехсторонних переговоров в ОАЭ

Москва11 ноя Вести.Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла на место проведения второго дня трехсторонних переговоров с представителями Украины и США в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

Вторая встреча в Абу-Даби намечена на 11 ноября на 11:00 мск. Ранее сообщалось, что пресс-подход Мединского по итогам переговоров запланирован на 13:00 мск.

Ранее участники делегаций России, США и Украины выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру.