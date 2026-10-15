Джабаров увидел связь в прогрессе РФ на СВО и снижении тона русофобов на Западе

Джабаров: успех России на СВО повлиял на тон русофобов Джабаров увидел связь в прогрессе РФ на СВО и снижении тона русофобов на Западе

Москва15 окт Вести.Решительное наступление ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции, а также ответные удары по украинской инфраструктуре повлияли на риторику русофобов. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Все решается не в Вашингтоне и не в европейских столицах, а в зоне специальной военной операции. Как только наши войска перешли в решительное наступление, как только мы стали наносить ответные удары по Украине, нарушая логистику, транспортировку военных грузов, сразу снизился тон откровенной русофобии. И сразу стали говорить о перемирии, о мирных инициативах заметил он

Сенатор убежден, что Украина в ближайшие месяцы полностью потеряет способность к сопротивлению.

И, думаю, мы поспособствуем тому, чтобы на Украине прошли нормальные, демократические выборы, и там к власти пришел режим, который будет рассматривать Россию как соседнее, дружественное государство. Иначе Украина в этом мире в будущем как страна не состоится добавил Джабаров

Ранее американский предприниматель Илон Маск в соцсети X написал, что Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку.