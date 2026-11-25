Джабаров: Украины как государства уже не существует Джабаров считает, что Украина перестала существовать как государство

Москва25 ноя Вести.Украины как государства уже по сути не существует. Если прекратить поддержку из Европы, то глава киевского режима Владимир Зеленский там не продержится больше месяца. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Он ответил на вопрос журналиста: будут ли страны Европы из Балтийского региона давить на Киев, чтобы прекратились атаки на российские суда.

Ну что там давить? Там надо будет просто перестать снабжать их непрерывным поток, который идет с оружием, и чтобы иссяк этот поток. И все сразу остановится потому, что Зеленский без поддержки Европы больше месяца вообще не продержится. Украина как государство, мне кажется, по сути уже не существует заверил Джабаров

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что киевский режим продолжит без снисхождения "доить" и шантажировать Европу. Западникам, по ее словам, не стоит ждать от Зеленского снисхождения: он станет взаимодействовать с ними жестче, чем с остальными.