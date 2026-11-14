Азаров: нужно донести до партнеров, что Зеленский уже не представляет Украину

Азаров прокомментировал заявления Зеленского после его встреч в Дублине Азаров: нужно донести до партнеров, что Зеленский уже не представляет Украину

Москва14 ноя Вести.России нужно донести до своих западных партнеров по переговорам, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже не представляет Украину и ее народ. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв Live" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает ИС "Вести".

Политик прокомментировал недавние заявления Зеленского - в частности, о том, что Украина не согласится закрепить нейтральный статус в своей конституции. По словам Азарова, заявления главы киевского режима сделаны под влиянием европейских политиков, с которыми Зеленский встречался в Дублине.

Его настроили в очередной раз, и он выдал несколько противоположное тому, что сам раньше говорил, замечу. И это, в общем-то, не неожиданно - это обычное его явление отметил Азаров

Какой-либо своей идеологии у Зеленского нет, подчеркнул он.

У него идеология одна — сохраниться. Сохраниться он может только при одном условии — когда его будут поддерживать. А кто его будет поддерживать? Американцы отказались поддерживать. Поддерживают, но уже не так активно, как раньше, как при [бывшем президенте США Джо] Байдене. А вот Европа вцепилась, не хочет отпускать. И вот отсюда все вот такие заявления его, которые он выдает за свои сказал Азаров

По словам политика, России нужно объяснить своим партнерам по переговорам, что Зеленский уже не представляет народ Украины.

Настало время, когда мы должны четко и ясно своим партнерам - по переговорам, прежде всего, - сказать, что Зеленский не представляет народ Украины. Вот и все. Называть его можно как угодно — президент, лидер, как угодно. Он уже не президент. Вот уже весной будет три года, как он незаконно занимает пост президента. Почему его народ не может сместить? Да потому, что карательный режим. Но народ заинтересован в мире подчеркнул Азаров

Ранее кортеж Зеленского забросали яйцами в Дублине. По сообщениям СМИ, это сделали палестинские активисты.