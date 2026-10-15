Джабаров: Европа никогда не пойдет на полную конфронтацию с США Джабаров: смешно думать, что Европа поддержит Зеленского в борьбе с США

Москва15 окт Вести.Европа никогда не пойдет на полную конфронтацию с США и в определенный момент откажутся от поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

По словам сенатора, Зеленский будет сильно разочарован, когда поймет, что Европа может его поддерживать до определенного предела.

Никогда Европа не пойдет на полную конфронтацию с американцами. Не забывайте, что половина территории Европы оккупирована. До сих пор там стоят американские военные базы, оккупационные войска в той же Германии. Поэтому говорить о том, что Европа поддержит Зеленского в борьбе с Америкой - смешно. Я думаю, что американцы будут всегда делать так, как удобно им. И в нужный момент они могут просто переключить рубильник по всем вопросам. И европейцы сразу откажутся от поддержки Зеленского и найдут огромные изъяны в его политике считает Джабаров

По его мнению, Зеленский не сможет быстро восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Со стороны американского лидера неоднократно звучали сигналы, на которые Зеленскому следовало бы отреагировать, однако он проигнорировал их.