Джабаров: новости о разморозке активов РФ в Европе - не более чем слухи

Джабаров назвал слухами новости о контактах США и ЕС по разморозке активов РФ Джабаров: новости о разморозке активов РФ в Европе - не более чем слухи

Москва15 окт Вести.Новость о контактах США с Европой по вопросу разморозки российских активов - не более чем слухи. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

Сенатор прокомментировал информацию, распространяемую в американской прессе о том, что Вашингтон якобы предложил частично разморозить активы РФ.

Это известно не более чем на уровне слухов. То есть пока идут разговоры, ничего конкретного еще не появлялось. Я думаю, что с этой разморозкой будет достаточно сложно, потому что европейцы [категорически против]. Министр иностранных дел Польши Сикорский даже заявил, что только через их трупы они вернут российские активы в Россию. Жалко, что так много будет трупов. Рано или поздно им придется возвращать наворованное сказал Джабаров

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет биться за возвращение заблокированных Европой российских активов.