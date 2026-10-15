Москва15 октВести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) показало свою эффективность, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.
Я думаю, что это тайное оружие американцев, потому что НАБУ — такая структура, которая показала свою эффективность, когда они убирают ненужных политиков или взорвавшихся, коррумпированныхсообщил он
При этом, подчеркнул он, глава киевского режима является главным коррупционером на Украине.
Главный коррупционер Украины — это господин Зеленский, сомнений ни у кого нет. Я думаю, в нужный момент и НАБУ сработает в интересах американцевотметил сенатор
Ранее американский предприниматель Илон Маск в соцсети X написал, что Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку.