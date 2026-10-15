Москва15 окт Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) показало свою эффективность, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Я думаю, что это тайное оружие американцев, потому что НАБУ — такая структура, которая показала свою эффективность, когда они убирают ненужных политиков или взорвавшихся, коррумпированных сообщил он

При этом, подчеркнул он, глава киевского режима является главным коррупционером на Украине.

Главный коррупционер Украины — это господин Зеленский, сомнений ни у кого нет. Я думаю, в нужный момент и НАБУ сработает в интересах американцев отметил сенатор

Ранее американский предприниматель Илон Маск в соцсети X написал, что Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку.