Москва11 нояВести.Украина после поражения переобуется за пять минут в своей стратегии дерусификации. Такое мнение ИС "Вести" выразил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.
Это такая публика, которая завтра откажется от всего, что она творила, и скажет: "Пожалуйста, общайтесь по-русски, давайте отменим всякие глупые законы". Они переобуются в воздухе, не совершая посадки на землю. Это такая публика, что у них ничего святого нетсказал сенатор
Кроме того, добавил Джабаров, все ухищрения киевского режима вокруг православия не укоренятся в общественном сознании.
Что касается православной веры, то я уверен, что подавляющая часть Украины как была верна Украинской православной церкви Московского патриархата, так и останетсязаметил он
А искусственные образования, такие как Православная церковь Украины, рано или поздно исчезнут, потому что это раскольнические структуры, считает Владимир Джабаров.