Джабаров о дерусификации на Украине: после поражения переобуются за пять минут

Сенатор: Украина переобуется в своем стремлении к дерусификации Джабаров о дерусификации на Украине: после поражения переобуются за пять минут

Москва11 ноя Вести.Украина после поражения переобуется за пять минут в своей стратегии дерусификации. Такое мнение ИС "Вести" выразил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Это такая публика, которая завтра откажется от всего, что она творила, и скажет: "Пожалуйста, общайтесь по-русски, давайте отменим всякие глупые законы". Они переобуются в воздухе, не совершая посадки на землю. Это такая публика, что у них ничего святого нет сказал сенатор

Кроме того, добавил Джабаров, все ухищрения киевского режима вокруг православия не укоренятся в общественном сознании.

Что касается православной веры, то я уверен, что подавляющая часть Украины как была верна Украинской православной церкви Московского патриархата, так и останется заметил он

А искусственные образования, такие как Православная церковь Украины, рано или поздно исчезнут, потому что это раскольнические структуры, считает Владимир Джабаров.